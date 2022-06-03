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الجمعة، 03-06-2022 06:45 م

الأردن على موعد مع ارتفاعات جديدة على الحرارة خلال الصيف الحالي

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الوكيل الإخباري - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن التوقعات الفصلية لأغلب النماذج العددية العالمية تشير بأن أشهر الصيف (حزيران، تموز، آب) 2022 سوف تكون أعلى من معدلاتها العامة خلال هذا الصيف.

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وقال آل خطاب إنه من المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة خلال هذا الفصل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي من (0.5 – 1.0) درجة مئوية وباحتمالية تصل الى 65% في أغلب المناطق، وباحتمالية تصل الى 75% في المناطق الشرقية، فيما تكون معدل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة خلال هذا الصيف بحوالي 0.5 درجة مئوية في المناطق الغربية من المملكة وباحتمالية تصل الى 55%.  

وأضاف أنه من المتوقع خلال شهر حزيران أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي نصف درجة الى درجة مئوية واحدة في اغلب مناطق المملكة خاصة في المناطق الشرقية وباحتمالية تصل الى 50%، فيما يتوقع ان تكون درجات الحرارة في الشريط الغربي من المملكة بما فيها العاصمة عمان اعلى من معدلاتها بحوالي نصف درجة مئوية. 

أما في شهر تموز فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي نصف درجة الى درجة مئوية واحدة وباحتمالية تصل الى 70% في اغلب مناطق المملكة، وباحتمالية تصل الى 45% في المناطق الشمالية الغربية.

وأما خلال شهر اب أشار آل خطاب أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحوالي نصف درجة الى درجة مئوية واحدة باحتمالية تصل الى 70% في اغلب مناطق المملكة، وباحتمالية تصل الى 80% في المناطق الجنوبية الشرقية.

وبيّن أن التوقعات الفصلية لأشهر صيف 2022 تتوافق مع توقعات المنتدى العربي والخليجي لتوقعات المناخ.

 




 

 


 

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