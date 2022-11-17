الأرصاد: أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليلا: الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات ليوم الخميس :

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية والسهول .

