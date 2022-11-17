الخميس 17-11-2022
الوكيل الاخباري

مقتل 6 عراقيين وإصابة 16 آخرين جرّاء انفجار في السليمانية بالعراق

غزة.. وفيات وإصابات بحريق كبير ببناية سكنية في جباليا

وفاة شاب غرقاً في وادي الوالة

مدير المؤسسة التعاونية: أتمتة الخدمات هدفها رفع سوية الخدمات

السفير الفرنسي يلتقي متدربي مشروع تنمية بمصانع الدرة في الرمثا

ملك وملكة السويد يغادران المملكة

مصرع 4 أشخاص بتحطم مروحية وسط المكسيك

دولة أوروبية توصي بتطعيم الرضع ضد كورونا في حالات معينة

الإدارة المحلية تحث المواطنين على ترخيص الأبنية السكنية

الجزائر تؤجل فوائد مديونية كوبا لها

الخميس، 17-11-2022 06:13 ص

الأرصاد: أجواء باردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة

ابراج السادس


الوكيل الإخباري - تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


 ليلا: الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،   والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات ليوم الخميس :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية  بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر فوق المرتفعات الجبلية والسهول .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202219205243393403197

راصد لـ الوكيل : فرص تساقط الثلوج خلال موسم الشتاء القادم مُرتفعة

1120228165046868991659

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

11202215172456173445245

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

هطول مطري

اخر تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي في المملكة

1120221317346717515633

الاردن على موعد مع منخفض جوي قوي جديد

11202211990351564019

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

أخبار متعلقة
الأردن نهار

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

0L5A1124 - Copy

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس

10202223163814621947235

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

M63A1371 - Copy

فرصة لهطول زخات من المطر في هذه المناطق اليوم

ابراج السادس

درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية اليوم

10202214175020116773719

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء