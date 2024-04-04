الأرصاد: أجواء باردة نسبياً في أول أيام عيد الفطر

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن المملكة ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي في بداية الأسبوع القادم وتحديداً يومي الاثنين والثلاثاء .

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وأضاف آل خطاب اليوم الخميس لـ"الوكيل الاخباري" أن يوم الثلاثاء ستكون ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي مصاحبة لرعد ورياح نشطة وتساقط غزير للأمطار في بعض المناطق .



وأكد أن أول أيام العيد والمتوقع أن تصادف يوم الأربعاء ستكون الأجواء باردة نسبياً مع هطول زخات من المطر في الصباح الباكر.



وبشأن يومي الخميس والجمعة اللذين من المتوقع أن يصادفان ثاني وثالث أيام العيد، أشار إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع تدريجياً والأجواء ستكون دافئة .