الأرصاد: أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الارصاد الجوية.
ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
تحذيرات يوم الخميس
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة.
- عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة.
- عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.
- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.