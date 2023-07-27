الخميس 27-07-2023
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الخميس، 27-07-2023 06:06 ص

الأرصاد: أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

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الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية غربية معتدلة السرعة.


تحذيرات يوم الخميس
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة.
- عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة.
- عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية  والعشبية تجنبا للحرائق.
- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.


 




 

 


 

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