الأرصاد: أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



تحذيرات يوم الخميس

- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة.

- عدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة.

- عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

