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الإثنين، 10-06-2024 11:04 ص

الأرصاد: أجواء حارة في الأردن يوم عرفة وأول أيام العيد

حرارة 5


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
قالت إدارة الأرصاد الجوية إن التوقعات الأولية تشير أن يوم عرفة وأول أيام عيد الاضحى سيكون الطقس حارا نسبياً ودرجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل بنحو 4 درجات مئوية.

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وأوضحت الارصاد لـ " الوكيل الاخباري" أن درجات الحرارة يوم عرفة ستصل في عمان 38 درجة مئوية وفي العقبة والبحر الميت 42 درجة مئوية.


أم يوم الأحد أول أيام العيد ستنخفض الحرارة  4 درجات ولكنها ستبقى أعلى من معدلاتها الطبيعية، حيث ستكون في عمان 34 درجة مئوية وفي العقبة والأغوار 40 درجة مئوية. وفق الأرصاد


وأكدت أن الأجواء ستكون صافية، ولا وجود للغبار، محذرة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الذروة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.


 




 

 


 

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