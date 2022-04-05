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الثلاثاء، 05-04-2022 02:32 م

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة فإنه ترتفع درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (8-10) درجات مئوية.

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وأوضحت الدائرة أن الأجواء ستكون حارة نسبياً بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


أما ليلا فتكون الأجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.


أما غداً الثلاثاء، تكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أثناء النهار وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

ويحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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