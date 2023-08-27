الأحد 27-08-2023
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الأحد، 27-08-2023 06:16 ص

الأرصاد: أجواء مائلة قليلا للبرودة الليلة

عمان ليل


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاحد صيفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة قليلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 




 

 


 

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