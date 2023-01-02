الأرصاد: أمطار غزيرة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تكون المملكة اليوم الاثنين تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الأجواء باردة جداً وغائمة جزئيا الى غائمة أحيانا، مع سقوط زخات من المطر بين الحين والاخر خاصة في المناطق الجنوبية واجزاء من المناطق الوسطى، كما ويحتمل ان تكون في ساعات الصباح ولفترات محدودة غزيرة احياناً يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد في اجزاء من جنوب المملكة، وفي ساعات الليل الاولى تضعف فرصة الهطول، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها ما بين 50-60 كم/س مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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خليج العقبة:

الأجواء لطيفة الحرارة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويحتمل خلال ساعات الصباح تساقط زخات من المطر، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترت، البحر متوسط ارتفاع الموج.



التحذيرات ليوم الاثنين

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في مناطق عدة من المملكة.



- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار.

- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات الصباح في أجزاء من المناطق الجنوبية.



- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

