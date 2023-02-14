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الثلاثاء، 14-02-2023 06:14 ص

الأرصاد: أمطار غزيرة يصحبها الرعد وتساقط للثلوج مساءً

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الوكيل الإخباري - تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

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 مساءً وليلا: تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات من المطر في جنوب المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة وتمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى والشرقية قد تكون غزيرة احيانا يصحبها الرعد أحيانا وتساقط حبات البرد، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل فوق قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) لسقوط زخات خفيفة ومتقطعة وغير مؤثرة من الثلج الممزوج مع المطر المتجمد، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.


خليج العقبة : الأجواء لطيفة الحرارة نهاراً و باردة ليلاً، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في مناطق البادية بسبب الغبار.
- احتمال ضعيف في ساعات المساء والليل لتشكل السيول في أجزاء من المناطق الجنوبية 


 




 

 


 

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