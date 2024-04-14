الأرصاد: احتمالية تساقط الامطار في هذا الموعد

الوكيل الاخباري -

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تستمر الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، والطقس الدافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، ويحتمل في ساعات ما بعد العصر ولفترة محدودة هناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية من المملكة ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وفق الأرصاد الجوية.وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا باردا نسبيا في أغلب المناطق ، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.