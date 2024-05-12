الأرصاد: احتمالية لتساقط زخات من المطر على هذه المناطق

الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليسود طقس لطيف في أغلب المناطق مع تشكل للغيوم على ارتفاعات منخفضة، بينما يكون حار نسبيا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية رطبة معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الليل المتأخرة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.