الأرصاد : ارتفاع جديد على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين

الوكيل الإخباري -

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أعلنت إدارة الأرصاد الجوية عن ارتفاع جديد على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين.حيث يطرأ غدًا ارتفاع جديد على درجات الحرارة، ويكون الطقس جافًا وحارًا في معظم المناطق، وحارً جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.أما ليلاً، فسيكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارً نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.ويوم الأربعاء، تبقى المملكة تحت تأثير الموجة الحارة، مع ارتفاع آخر قليل في درجات الحرارة. يكون الطقس جافًا وحارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارً جدًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة. وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وقد تنشط أحيانًا في مناطق البادية.أما ليلاً، فمن المتوقع أن يكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارً نسبيًا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.