الثلاثاء 25-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 25-06-2024 06:43 ص

الأرصاد: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

حر33


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات ما بعد الظهر بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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