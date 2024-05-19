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الأحد، 19-05-2024 06:43 ص

الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الطقس دافئٌ فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبياً إلى حار في باقي المناطق ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. 


وأضافت أن أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم تكون بالعقبة 41 درجة مئوية، أما في عمان تصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية. 

وحذرت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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