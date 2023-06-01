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الخميس، 01-06-2023 06:46 ص

الأرصاد: ارتفاع على الحرارة اليوم ومنخفض خماسيني وأمطار رعدية غداً

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الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد اليوم ارتفاعا لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

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وبينت الدائرة في نشرتها المفصلة، أن الأجواء ليلاً تكون معتدلة الحرارة بوجه عام، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في العديد من المناطق.


أما يوم غدٍ الجمعة، تتأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني، ويطرأ ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة ولتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، حيث تسود أجواء مغبرة وحارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وتوقعت الدائرة سقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار في العديد من المناطق.


ويوم السبت، تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد احياناً خاصة في جنوب وجنوب شرق المملكة.

 




 

 


 

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