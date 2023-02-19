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الأحد، 19-02-2023 12:06 م

الأرصاد: ارتفاع 6 درجات مئوية أعلى من المعدل وأجواء دافئة غداً

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكدت دائرة الأرصاد الجوية أنه لا يوجد أي فعاليات جوية قوية في المملكة خلال الأسبوع الحالي ولغاية السبت القادم.اضافة اعلان


وأضافت اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" أن أقصى درجة حرارة ستصلها المملكة خلال الأسبوع الحالي 25 درجة مئوية في العقبة والأغوار غداً الاثنين .

ونوهت أن درجات الحرارة سترتفع غداً حوالي 6 درجات مئوية عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وتابعت "سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الثلاثاء وستظهر بعض الغيوم في سماء المملكة ومن ثم ستعود للارتفاع مع عطلة نهاية الأسبوع".

 




 

 


 

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