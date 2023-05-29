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الأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار مع تساقط أمطار

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الإثنين، 29-05-2023 06:10 ص

الأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار مع تساقط أمطار

هطول مطري


الوكيل الإخباري - يستمر تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي على المملكة،  الأجواء  معتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات متفرقة من المطر في مناطق مختلفة من المملكة خاصة المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها مدينة العقبة قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار في العديد من المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية،  تتحول مساءاً الى شمالية غربية وفقد دائرة الأرصاد الجوية .

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ليلاً:  يتراجع تدريجيا تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تتناقص كميات الغيوم وتضعف سرعة الرياح،  وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،  مع بقاء الفرصة مهيأة في شرق المملكة لسقوط زخات متفرقة من المطر قد يصحبها الرعد احياناً،  الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في شرق المملكة.


خليج العقبة:  
الاجواء حارة نسبياً نهارا ومعتدلة ليلاً، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات من المطر قد تكون غزيرة احياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد مما يؤدي إلى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتحول احياناً الى جنوبية، ويكون البحر مائجاً.


  التحذيرات ليوم الاثنين :
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.


 




 

 


 

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