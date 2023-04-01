الأرصاد: الأردنيون على موعد مع أجواء دافئة الأسبوع الحالي

الوكيل الاخباري -

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قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الأردنيين سيشهدوا أجواء دافئة نسبياً وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي.وأضافت اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري " أن درجات الحرارة سترتفع يومي الاثنين والثلاثاء حيث سيكون الارتفاع 6 درجات مئوية عن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام منوهة أن درجات الحرارة ستصل في عمان يوم الاثنين 25 درجة مئوية أما الثلاثاء 27 درجة.وأشارت أن الأجواء ستكون مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.