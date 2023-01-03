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الثلاثاء، 03-01-2023 01:34 م

الأرصاد: الثلوج على الرويشد و مناطق البادية الشمالية الشرقية فقط

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الوكيل الاخباري -براءة الشلالدة 
أكدت دائرة الأرصاد الجوية أن منطقة الرويشد و مناطق البادية الشمالية الشرقية المحاذية للحدود العراقية ستشهد تساقط للثلوج والبرد مع فجر غد الأربعاء .

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وأضافت الارصاد لـ "الوكيل الإخباري" أن باقي مناطق المملكة لن تشهد تساقط للثلوج وإنما تساقط للأمطار المتفرقة بحسب المؤشرات الأولية وذلك ضمن حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة .


واستبعدت أن تشهد المناطق الشرقية تراكمات ثلجية بسبب تساقط الثلوج الممزوجة بالبرد في تلك المناطق مشيرة أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستنتهي مع ساعات مساء غد.


وحذرت الأرصاد من خطر تشكل السيول أثناء النهار في المناطق الشرقية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار.


كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية .


 




 

 


 

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