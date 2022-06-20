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الإثنين، 20-06-2022 11:10 ص

الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة الأربعاء شمال المملكة

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم الاثنين ان هنالك احتمالية لهطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء في أقصى شمال المملكة.

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وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن هطول زخات من الأمطار في شهر حزيران ليس بغريب حيث أن أقل درجة حرارة صغرى سجلت في المملكة بمحافظة الشوبك بتاريخ 5/6/1987 وصلت إلى -2.0.

وأضاف أن أعلى كمية أمطار سجلت في المملكة بمدينة السلط بتاريخ 12/6/2018 وصلت إلى 32.2 ملم.

وتؤثر على المملكة كتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة يوم غد الثلاثاء، تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل اقل من معدلاتها بحوالي (2-4) درجات مئوية.

 




 

 


 

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