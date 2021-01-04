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الإثنين، 04-01-2021 05:54 م

الأرصاد الجوية: انحباس مطري خلال المربعانية

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الوكيل الإخباري - صرح مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن أمطار المربعينية عادةً تشكل ما نسبته 30 % من مجموع الموسم المطري العام في المملكة.

وأضاف أنه ومع الحديث المستمر عن المربعينية للموسم المطري الحالي فقد لاحظنا انحباسا للأمطار لتاريخه، وهذه الظاهرة لا تعتبر غير مسبوقة حيث تشير المعلومات والدراسات المناخية في مديرية المناخ في ادارة الأرصاد الجوية وخلال 97 موسم مطري سابق بأن جودة الموسم المطري تختلف من موسم الى موسم  وليس بالضرورة ان تعتمد جودة الموسم المطري على كميات الأمطار التي قد تهطل خلال المربعينية ،  لان هنالك مواسم كثيرة  لم تشهد المربعانية فيها هطولات مطرية جيدة وكانت المجاميع المطرية النهائية  للموسم جيدة ويمكن اختصار عدد المواسم المطرية مقارنة بكميات المطر التي هطلت في المربعينية خلال 97 موسم مطري  لمدينة عمان  بما يلي:-

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·     20 موسم (امطار المربعينية جيد والموسم المطري جيد) اي ما نسبته 21% من أصل 97 موسم.
·     17 موسم (امطار المربعينية جيد والموسم المطري ضعيف) اي ما نسبته 18% من أصل 97 موسم.
·     29 موسم (امطارا لمربعينية ضعيف والموسم المطري جيد) اي ما نسبته 30% من أصل 97 موسم.
·     31 موسم (امطار المربعينية ضعيف والموسم المطري ضعيف) اي ما نسبته 32% من أصل 97 موسم.


واضاف آل خطاب بأن السجلات المناخية التاريخية في مديرية المناخ / ادارة الأرصاد الجوية تشير الى أن موسم 1994/1995 قد شهد أقل مجموع مطري خلال فترة المربعينية في معظم مناطق المملكة وبالرغم من ذلك فقد حقق المجموع المطري لموسم 1994/1995 نسباً أعلى من معدلها الموسمي العام بلغت 102% في المناطق الشمالية، 110% في المناطق الوسطى، 152% في المناطق الشرقية، 125% في المناطق الجنوبية إلى 256% في الأغوار الجنوبية.


كما ان أعلى مجموع مطري لفترة المربعينية خلال 97  موسم سابق لمطار عمان المدني بلغ (214.9) ملم للموسم 1973/1974. فيما كان أن أقل مجموع مطري في موسم 1994/1995 بلغ (2.7) ملم.


 




 

 


 

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