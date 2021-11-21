الأرصاد الجوية: انحسار المنخفض الجوي اليوم

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب اليوم الأحد، أن القراءات تشير إلى انحسار المنخفض الجوي خلال ساعات الليل، عن كافة مناطق المملكة.

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وقال آل خطاب لـ "الوكيل الإخباري" إن منطقة وادي الريان في محافظة إربد سجلت أعلى هطول مطري في المملكة وبلغت 34.2 ملم.



أضاف أن كمية الهطول المطري في العاصمة عمان بلغت 10ملم، البلقاء 19ملم، الزرقاء 5ملم، الطفيلة6.5 ملم المفرق 8 ملم.





وأشار إلى أن أجزاء متفرقة من المملكة ستشهد أمطار غزيرة لفترات محدودة يصحبها الرعد وتساقط لحبات البَرَد.



وحذر مدير الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة أثناء النهار في شرق وجنوب المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الشرقية من خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.