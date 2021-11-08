الإثنين 08-11-2021
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الإثنين، 08-11-2021 01:41 م

الأرصاد الجوية تتوقع هطولاً مطرياً الاسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد مدير دائرة الارصاد الجوية رائد آل خطاب، اليوم الاثنين، أن المملكة ستشهد حالة عدم استقرار جوي خلال الاسبوع المقبل .

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وقال آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاثنين أن الفترة بين 16-17 من الشهر الحالي ستشهد المملكة زخات مطرية في بعض المناطق ، داعياً الأردنيين إلى عدم الالتفات للشائعات حول الحالة الجوية وأخذ المعلومات من الجهات المختصة.


واكد آل خطاب ان خرائط الطقس لا تشير الى تأثر المملكة باي تغيرات على الحالة الجوية مصاحبة لسقوط امطار خلال الأيام الخمس المقبلة.


واشار إن الامطار في الفترة الماضية كانت ضعيفة ولم يكتمل أي نظام جوي أدى إلى هطول الأمطار بشكل غزير .

 

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