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الأرصاد الجوية تحدث توقعاتها حول تساقط الثلوج في الأردن

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الأحد، 14-02-2021 01:51 م

الأرصاد الجوية تحدث توقعاتها حول تساقط الثلوج في الأردن

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الوكيل الإخباري - نشرت إدارة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة المقبلة, و بينت الأرصاد خلال آخر تقرير نشرته عن فرصة تساقط الثلوج و تراكمه في مختلف مناطق المملكة .

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الحالة الجوية المتوقعة للايام الثلاث القادمة بمشيئة الله:


الاثنين 2021/02/15
انخفاض على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .


الثلاثاء 2021/02/16
نهاراً: تسود رياح جنوبية غربية نشطة السرعة تعمل على اثارة الغبار في العديد من مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة.


ليـلاً: تدريجياً تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جداً في مقدمة منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تشتد سرعة الرياح ويرافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60كلم/ساعة في بعض المناطق، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل مع الساعات المتأخرة من الليل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات على المرتفعات الجنوبية العالية على شكل زخات من الثلج.


التحذيرات:-
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.
- خطر الانزلاق على الطرقات في ساعات الليل المتأخرة في المناطق التي قد تشهد هطولات.


الاربعاء 2021/02/17
مع تعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وحاد، وتشتد سرعة الرياح يرافقها هبات قوية تتجاوز 80كم/ساعة في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية، وتسود أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في الأنحاء الغربية من المملكة، ، كما يتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية هطول زخات متقطعة من الثلج، وقد تكون ممزوجة بالمطر أحياناً ، ومع ساعات الليل المتأخرة ونتيجة لعبور الجبهة الهوائية الأشد برودة تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، كما تتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية فوق 900م عن سطح البحر وتكون متراكمه بشكل متفاوت حسب الأرتفاعات .


التحذيرات:-
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض.
- خطر احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى خلال ساعات الليل.





 




 

 


 

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