الخميس 04-02-2021
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الخميس، 04-02-2021 12:21 ص

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

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 الوكيل الاخباري - قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد ال خطاب ان المملكة تشهد تكاثر للسحب الركامية تدريجيا نتيجة دخول المملكة بحالة عدم الاستقرار الجوي بحسب صور الأقمار الصناعية والتي تُظهر تشكل تدريجي للغيوم في المنطقة الجنوبية من المملكة.
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واضاف في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات ليوم غدٍ الخميس، وخطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت ومدينة العقبة، وخطر العواصف الرعدية وهطول البرد، وخطر ارتفاع الموج في خليج العقبة، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية قبل هطول المطر.

 




 

 


 

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