الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس

الوكيل الإخباري - حذرت دائرة الأرصاد الجوية ، من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية، واحتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية خلال الأيام القادمة.
وحذرت الدائرة ليوم الأربعاء من :
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
-احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.
كما حذرت ليوم الخميس من :
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
وحذرت ليومي الجمعة والسبت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
وبحسب النشرة ، ترتفع درجات الحرارة تدريجيا اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة ، لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية ، بينما تنخفض قليلا يوم السبت القادم.