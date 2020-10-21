الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس

الوكيل الإخباري - حذرت دائرة الأرصاد الجوية ، من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية، واحتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية خلال الأيام القادمة.



وحذرت الدائرة ليوم الأربعاء من :

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- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

-احتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.



كما حذرت ليوم الخميس من :

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية احياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.



وحذرت ليومي الجمعة والسبت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.



وبحسب النشرة ، ترتفع درجات الحرارة تدريجيا اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة ، لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية ، بينما تنخفض قليلا يوم السبت القادم.



