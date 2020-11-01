الأحد 01-11-2020
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الأحد، 01-11-2020 10:09 م

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الاثنين

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 الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، يوم الاثنين ، حيث يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من المطر على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً،  كما ويحتمل أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بتساقط حبات البرد لفترات زمنية قصيرة وفي مناطق محدودة من المملكة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تقل كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطولات، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.
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تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الفجر والصباح الباكر بسبب الضباب.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- احتمال جريان المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 




 

 


 

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