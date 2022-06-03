الجمعة 03-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إليك الألوان التي ينجذب إليها البعوض

الموت يفجع الفنان وليد توفيق

وفاة 3 أطفال أشقاء غرقا في البحر بالكويت

لغز اختفاء طالبة منذ 10 أيام في ظروف غامضة في مصر

تنفيذ تحويلات مرورية ضمن مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء السبت

الذهب عالميا عند أعلى مستوى في شهر

استقرار أسعار النفط عالميا

وفيات الجمعة 3/ 6/ 2022

ظاهرة فلكية تبدأ اليوم.. كواكب تصطف حول الشمس

713 مليون دولار استثمارات حالية لمؤسسة التمويل الدولية في الأردن

الجمعة، 03-06-2022 09:05 ص

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

520223061119276541001


الوكيل الاخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتبقى الأجواء الأحد، حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات المساء.


ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 17، وفي مرتفعات الشراة 28 - 16، وفي مناطق البادية 36 - 21، وفي مناطق السهول 32 - 19، وفي الاغوار الشمالية 37 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 38 - 23، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202223121129355780979

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

620222111047582835870

الارصاد الجوية تحذر من موجة الغبار - صورة

الوكيل خاص

انخفاض درجات الحرارة في المملكة اليوم

البلد

ارتفاع درجات الحرارة اليوم في المملكة

5202225184734219629416

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

ابراج السادس

انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

أخبار متعلقة
درجة حراره

تحذير من ضربات الشمس اليوم

5202225184734219629416

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

520222461829721055905

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

5202221174330213033559

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

البلد

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم

520223102328480449170

أجواء جافة مغبرة السبت والارصاد تدعو المواطنين لأخذ الاحتياطات