الجمعة 18-03-2022
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الجمعة، 18-03-2022 03:56 م

الأرصاد الجوية توضح حول استمرارية الأجواء الباردة في المملكة

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الوكيل الاخباري- يجيب مدير الارصاد الجوية رائد رافد ال خطاب نعم لا تزال تشير التحليلات في دائرة الارصاد الجوية الاردنية باستمرار تدفق الهواء البارد باتجاه المملكة والقادم من شرق اوروبا عبر تركيا واصلا الى الحوض الشرقي من البحر المتوسط وعليه ستبقى درجات الحرارة ايضا خلال الاسبوع القادم في مختلف مناطق المملكة دون معدلاتها لمثل هذا الوقت حيث قد تنخفض الحرارة مع منتصف الاسبوع دون معدلاتها بحوالي 8 درجات لذا راح نبقى نشعر بالبرودة خلال اليوم و الاسبوع القادم يتخللها تساقط للامطار في اوقات متفرقة خاصة وان المملكة سوف تكون اعتبارا من يوم الاثنين في حالة اضطراب في الغلاف الجوي والتي يتوقع ان تستمر  لنهاية الاسبوع  الاسبوع القادم.

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واضاف ال خطاب هناك مؤشرات اوليه وهي ضمن المتابعة اول بأول مثلا قد نشهد يوم الاربعاء القادم  زخات من المطر  ونتيجة البرودة العالية في كافة طبقات الجو قد تسقط زخات مطرية  تكون احيانا فوق الجبال العالية  ممزوجة بالثلج


 




 

 


 

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