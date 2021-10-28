الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 08:15 ص

الأرصاد الجوية : حالة عدم استقرار جوي في المملكة

مطر 2


الوكيل الإخباري - تكون درجات الحرارة الخميس، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة الجمعة، تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، مع درجات حرارة معتدلة بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 14 إلى 26 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 إلى 23، وفي مرتفعات الشراة 10 إلى 23، وفي مناطق البادية 14 الى 29، وفي مناطق السهول 15 إلى 27، وفي الأغوار الشمالية 17 إلى 33، وفي الأغوار الجنوبية 21 إلى 34، وفي البحر الميت 19 إلى 32، وفي خليج العقبة 20 إلى 33 درجة مئوية.


ويستمر تأثير الحالة الضعيفة من عدم الاستقرار الجوي على المملكة السبت، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع وجود كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع فرصة لهطول زخات متقطعة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


 




 

 


 

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