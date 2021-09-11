الأرصاد الجوية لـ الوكيل :احتمالية ضعيفة لسقوط زخات مطرية خلال الساعات القادمة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب استمرار الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة إلى يوم غد الأحد.

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وأكد آل خطاب لـ " الوكيل الإخباري" ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المملكة، مشيراً إلى احتمالية ضعيفة بتساقط زخات خفيفة في ساعات الصباح الباكر غداً.



وكانت قد أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن سقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

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