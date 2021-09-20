الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

مدير مستشفيات البشير يقدم استقالته لوزير الصحة

البرلمان العربي: منتدى البرلمانيات العربي يساعد في تمكين المرأة العربية

معرض لطلبة الفنون التشكيلية باليرموك

المياه : نتعامل مع مياه السدود بمسؤولية عالية

آل البيت تبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات العربية

واشنطن تعلن تنفيذ ضربة جوية قرب إدلب السورية اليوم

الزراعة : منظومة إصلاحات لزيادة المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الأرصاد الجوية: موعد الاعتدال الخريفي الأربعاء المقبل

الخصاونة يوعز بتوزيع 370 طن أحطاب على المجتمع المحلي في عجلون وجرش

الإثنين، 20-09-2021 10:29 م

الأرصاد الجوية: موعد الاعتدال الخريفي الأربعاء المقبل

f


الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن موعد الاعتدال الخريفي لهذا العام سيصادف يوم الأربعاء المقبل بإذن الله تعالى، حيث ستكون الشمس عمودية على خط الاستواء وسوف يتساوى عدد ساعات الليل والنهار في هذا اليوم تقريبا.

وأعلن اليوم عن بدء فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، واستهلال فصل الربيع في النصف الجنوبي، ومما يلفت النظر في هذا اليوم، أن الشمس تشرق عند الدرجة 90 تماماً، فيما تغرب الشمس تماما في نقطة الغرب الحقيقية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92021917514481662603

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

cf4407d5f186a6f676bf6235e4305f42

أجواء معتدلة الاثنين

9202151503694840329

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

9998467566-1

ارتفاع طفيف على الحرارة الأحد

9202151503694840329

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

ال

ارتفاع طفيف على الحرارة السبت

أخبار متعلقة
زخات

الأرصاد الجوية لـ الوكيل :احتمالية ضعيفة لسقوط زخات مطرية خلال الساعات القادمة

ندى

كتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة تؤثر على المملكة اليوم

8202124203742176519923

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

612c02422b547

درجات الحرارة حول معدلاتها العامة

unnamed

المملكة على موعد مع كتلة هوائية حارة جديدة

6124169384d12

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء