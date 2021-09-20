الأرصاد الجوية: موعد الاعتدال الخريفي الأربعاء المقبل

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن موعد الاعتدال الخريفي لهذا العام سيصادف يوم الأربعاء المقبل بإذن الله تعالى، حيث ستكون الشمس عمودية على خط الاستواء وسوف يتساوى عدد ساعات الليل والنهار في هذا اليوم تقريبا.



وأعلن اليوم عن بدء فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، واستهلال فصل الربيع في النصف الجنوبي، ومما يلفت النظر في هذا اليوم، أن الشمس تشرق عند الدرجة 90 تماماً، فيما تغرب الشمس تماما في نقطة الغرب الحقيقية.

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