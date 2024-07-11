الأرصاد : الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 4 درجات مئوية

الوكيل الإخباري-

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تُسجَّل درجات الحرارة العظمى اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية؛ ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًّا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.وتحذّر دائرة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وحدوث الجفاف في وقت الذروة، ومن ترك الأطفال في المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، ومن خطر ارتفاع درجات الحرارة على المرضى وكبار السن، داعيةً إلى توخي الحذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.