الأرصاد: السلط تسجل أعلى هطول مطري في أول منخفض جوي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



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كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية في أول منخفض جوي .وأوضح آل خطاب اليوم الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" أن أعلى هطول مطري بلغ 14ملم في السلط ويليها دير علا بكمية 9.8 ملم .أما حدائق الحسين بلغت كمية الأمطار فيها 9.5 ملم وفي رأس منيف بكمية 9.3 ملم وفق آل خطاب.وحول المناطق الشمالية أضاف أن أعلى هطول مطري كان في وادي الريان بكمية 7 ملم ويليها جرش و الباقورة بكمية 5 ملم.وتأثرت المملكة بأول منخفض جوي منذ ليلة أمس والذي سيستمر لغاية مساء غداً الأربعاء .