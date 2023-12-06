الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

السير : طرق تشهد كثافة مرورية في عمان

أطباء بلا حدود: انخفاض المواد الطبية في مستشفى شهداء الأقصى إلى مستويات متدنية

خبير عسكري: إسرائيل لن تنجح في إغراق أنفاق حماس لهذه الأسباب

مجزرة جديدة ينفذها جيش الاحتلال في جباليا

وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة

في اعتراف نادر.. جيش الاحتلال يعتذر عن تسببه بمقتل جندي لبناني

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

"إذلال جنود الجيش الإسرائيلي" .. لهذا السبب رئيس أركان جيش الاحتلال غاضب من نتنياهو

نتنياهو يثير غضب عائلات الرهائن المفرج عنهم خلال لقائهم

عاجل

صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بكتيبة المدرعات في معارك غزة

الأربعاء، 06-12-2023 06:29 ص

الأرصاد: المملكة مستمرة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة الرطبة

مطر6


الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة ستبقى تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة الرطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في معظم المناطق مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال.

اضافة اعلان


وأضافت في نشرتها اليومية أن الأمطار تهطل اليوم زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر بين الحين والآخـر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى،  والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة. 


ونوهت أن الأجواء ليلا باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال المملكة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112023287632216460429

الأرصاد تحذر المواطنين بهذه المناطق من السيول والعواصف الرعدية - اسماء

1220234193359534535899

الارصاد: هذه المناطق التي تشهد هطولاً للامطار والبرق والرعد - خريطة

112023277536480326803

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم غد الاربعاء

1120232972431594409147

الارصاد الجوية تحذر من السيول خلال الساعات القادمة

1120234191052249034326

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة اليوم

مطر5

الأرصاد: المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي تدريجياً

أخبار متعلقة
112023277536480326803

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم غد الاربعاء

مطر5

الأرصاد: المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي تدريجياً

هطول مطري

الكشف عن تفاصيل الحالة الجوية التي ستؤثر على المملكة

1120233072913523239066

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

7د

أمطار يصحبها الرعد في طريقها إلى المملكة بهذا الموعد

1120232071042169985795

المملكة تحت تأثير المنخفض وامطار غزيرة على هذه المناطق