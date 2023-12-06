الأرصاد: المملكة مستمرة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة الرطبة

الوكيل الاخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة ستبقى تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة الرطبة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في معظم المناطق مع تشكل الضباب في ساعات الصباح فوق الجبال.

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وأضافت في نشرتها اليومية أن الأمطار تهطل اليوم زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر بين الحين والآخـر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.



ونوهت أن الأجواء ليلا باردة وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال المملكة ، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية والسهول ومن خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.