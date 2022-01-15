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السبت، 15-01-2022 11:03 م

الأرصاد: انجماد بمنطقة رأس النقب وانعدام الرؤية الأفقية

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الوكيل الاخباري - حذر مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب من خطر الانزلاق على طريق رأس النقب بسبب الانجماد الذي تشكل نتيجة انخفاض درجات الحرارة دون الصفر، مشيرًا الى انعدام مدى الرؤية الافقية نتيجة الضباب.

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وقال آل خطاب مساء السبت إن المناطق الجنوبية المتمثلة بالطفيلة والشوبك ووادي موسى ومعان وقرى النعيمات ستشهد غدًا ليلا تراكمات ثلجية ما بين 3-10 سم.

 

وأضاف أنه مع ساعات الليل المتأخرة ليوم غدٍ الأحد تتوقف الهطولات ويتشكل الصقيع والانجماد في العديد من المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتتحول الرياح تدريجيا في ساعات المساء والليل إلى شمالية شرقية.

 




 

 


 

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