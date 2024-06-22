السبت 22-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 22-06-2024 06:50 ص

الأرصاد: انحسار الموجة الحارة عن المملكة اعتبارا من اليوم

ح٢


الوكيل الاخباري - ينحسر تأثير الموجة الحارة عن المملكة اليوم السبت، ويطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الارصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة لفترات طويلة.


 




 

 


 

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