الأرصاد : انحسار الموجة الحارة وانخفاض على درجات الحرارة غداً

الوكيل الإخباري - تنحسر غداً السبت تأثير الموجة الحارة عن المملكة، ويطرأ بإذن الله إنخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفي معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية وحار نسبي إلى حار في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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أما ليلاً يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



والأحد يطرأ إنخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



أما ليلاً يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وكانت قد ذكرت الارصاد انه طرأ اليوم تراجع قليل على درجات الحرارة .