الأرصاد: انخفاض جديد على درجات الحرارة السبت - تحذيرات

الوكيل الاخباري -

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يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة،السبت ، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة خاصةً الشمالية والوسطى منهاوتدريجياً تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطولات، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار.⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:🔺 خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الصباح في المناطق التي تشهد هطول المطر.🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.