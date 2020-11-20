الجمعة 20-11-2020
الوكيل الاخباري

الأرصاد: انخفاض جديد على درجات الحرارة السبت - تحذيرات

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الجمعة، 20-11-2020 06:53 م

الأرصاد: انخفاض جديد على درجات الحرارة السبت - تحذيرات

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الوكيل الاخباري -  يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة،السبت ، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة خاصةً الشمالية والوسطى منها
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 وتدريجياً تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطولات، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً  أثناء النهار.

⚠ تحذر ادارة الأرصاد الجوية من:

🔺 خطر الانزلاق على الطرقات خلال ساعات الصباح في المناطق التي تشهد هطول المطر.
🔺 خطر  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
🔺 خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.

 




 

 


 

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