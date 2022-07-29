الجمعة 29-07-2022
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الجمعة، 29-07-2022 07:21 م

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة السبت

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الوكيل الإخباري- يطرأ يوم غد السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة.

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وقالت دائرة الارصاد الجويى انه تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء خاصة في المناطق الشرقية.


كما يطرأ الأحد انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتبقى الأجواء الاثنين، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


التحذيرات ليوم السبت:


– خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة.
-عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.


– احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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