الأرصاد : انخفاض على الحرارة غدا وفرصة لتساقط الأمطار في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكدت دائرة الأرصاد الجوية، تأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة في ساعات ليل يوم غد الأحد.



وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن المملكة ستشهد زخات من الامطار نتيجة ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة يوم الأربعاء القادم و الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في أقصى شمال المملكة.

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وتكون الاجواء مائلة للبرودة قليلاً ليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية ولطيفة في أغلب المناطق.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.