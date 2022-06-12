الأرصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وفرصة لتساقط الأمطار الإثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - ينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة أثناء النهار في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية، أما أثناء الليل فتسود أجواء مائلة قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.



🔺 التحذيرات :

- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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