الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأرصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وفرصة لتساقط الأمطار الإثنين - تحذيرات

معرض للوسائل التعليمية بمدرسة القطرانة الثانوية للبنات

طالب من مؤتة يحصل على المرتبة الأولى بمسابقة تحدي القراءة على مستوى العالم

متحف الأردن يحتفي بالأعياد الوطنية

تأجيل أقساط شهر حزيران المستحقة للإقراض الزراعي بمناسبة عيد الأضحى

التكنولوجيا بالمركز الأول محلياً في مؤشر البحث العلمي كيو اس

الطفيلة: مركز صحي العيص يحصل على الاعتمادية للمرة الرابعة

ندوة ثقافية بعنوان شواهد تاريخية من إربد

مذكرة تعاون بين آل البيت و شركة سام لتمكين الشباب

الأردنية تشارك في ندوة الأرشيفات الوطنية في الدول الإسلامية بالرياض

الأحد، 12-06-2022 09:03 م

الأرصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وفرصة لتساقط الأمطار الإثنين - تحذيرات

4202210232636863435705


الوكيل الاخباري - ينحسر تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء معتدلة أثناء النهار في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الشمالية، أما أثناء الليل فتسود أجواء مائلة قليلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات اثناء النهار.

🔺 التحذيرات :
- احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حرارة 2

تراجع تأثير موجة الحر على المملكة اليوم الأحد

14677052746000

الأرصاد: الحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية في العقبة غداً الأحد

حر3

كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة اليوم

520221863832874950933

ارتفاع كبير على درجات الحرارة السبت.. وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

62022914330388011064

أجواء حارة بمعظم المناطق الجمعة

62022663250360533728

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

أخبار متعلقة
الوكيل نهار

انخفاض درجات الحرارة في المملكة الأحد