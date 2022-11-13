الأرصاد: بدء تأثير الحالة الجوية خلال ساعات وتوقعات بزخات مطرية غزيرة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكدت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الأحد بدء تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة خلال الساعات القليلة القادمة .

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وقالت الأرصاد الجوية لـ "الوكيل الإخباري" إن العاصمة عمان ستشهد تساقط زخات من المطر ويتوقع ان تكون الهطولات غير منتظمة مع احتمال ان تكون غزيرة احيانا و يصحبها الرعد.

وأضافت أن الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خصوصاً في المناطق الشرقية والجنوبية من المملكة.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة واحتمال تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



