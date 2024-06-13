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الخميس، 13-06-2024 12:27 م

الأرصاد تتوقع أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة غداً ويوم عرفة

حرارة 5


الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة تسجلها المملكة خلال الـ 3 أيام القادمة ستكون 46 درجة مئوية في العقبة غداً الجمعة . 

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وقالت الأرصاد في بيان صادر عنها إن البحر الميت والأغوار ستصل فيهما درجة الحرارة 45 درجة مئوية، و عمان متوقع أن تسجل درجة حرارة 38 درجة .


وأضافت أن درجات الحرارة يوم عرفة "السبت"، تصل في العقبة 45 درجة مئوية، وفي البحر الميت والأغوار 44 درجة، أما عمان 39.


ونوهت أن تأثير الموجة الحارة سيستمر لعدة أيام لتبقى الأجواء حارة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن الشعور بارتفاع درجات الحرارة لن يكون فقط خلال النهار بل وخلال ساعات المساء والليل في كافة المناطق.


وحذرت من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة في كافة المناطق، خاصة أن هذه الأيام فترة تسوق للأخوة المواطنين وصيام يوم عرفة، وتبادل الزيارات بالعيد، كما وتؤكد بعدم التنزه نهارا تحت أشعة الشمس وبالذات مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تجنبا للإصابة بالجفاف أو ضربات الشمس.


 




 

 


 

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