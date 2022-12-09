الجمعة 09-12-2022
الوكيل الاخباري

النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية بنحو 10 بالمئة

الأرصاد تتوقع تساقط زخات من المطر في شرق المملكة اليوم

وفيات الجمعة 9-12-2022

وفد من المجلس العربي للاختصاصات الصحية يزور مستشفى الجامعة الأردنية

المعايطة يرعى تخريج المشاركين في برنامج القيادات الشبابية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الحرس الملكي الخاص

حادث سير بين 5 مركبات على الدوار الثالث

مطالب بتخفيض الفوائد على القروض السكنية بالاردن

التربية : أي طالب أساسي لا يسلم كتابه سيدفع ثمنه

الحكومة: أسعار السلع محليا إلى انخفاض

الجمعة، 09-12-2022 09:25 ص

الأرصاد تتوقع تساقط زخات من المطر في شرق المملكة اليوم

شتاه


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشرقية، مع احتمال تساقط زخات خفيفة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، غالبا مشمسة، ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19- 9 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 8، وفي مرتفعات الشراة 15 - 6، وفي مناطق البادية 20 - 6، وفي مناطق السهول 19 - 9، وفي الأغوار الشمالية 23- 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 16، وفي البحر الميت 24 - 15، وفي خليج العقبة 24 - 15 درجة مئوية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202266142565454605

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شتاه

الأرصاد تتوقع تساقط زخات من المطر يصحبها الرعد اليوم

12202266142565454605

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

شتاه

أجواء مائلة للبرودة في أغلب مناطق المملكة

12202266142565454605

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

122022217367602013417

تطورات تساقط الامطار في المملكة

أخبار متعلقة
0L5A1574

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

مطر6

أمطار غزيرة يصحبها الرعد والبرد في طريقها إلى المملكة

11202223171033492716272

الأرصاد تكشف موعد توقف هطول الأمطار في المملكة

ج

المملكة على موعد مع زخات مطرية يصحبها الرعد اليوم

شتاه

الأرصاد تحذر من رياح نشطة مثيرة للغبار

11202211990351564019

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات