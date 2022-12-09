الأرصاد تتوقع تساقط زخات من المطر في شرق المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الشرقية، مع احتمال تساقط زخات خفيفة من المطر في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، غالبا مشمسة، ولطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19- 9 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 8، وفي مرتفعات الشراة 15 - 6، وفي مناطق البادية 20 - 6، وفي مناطق السهول 19 - 9، وفي الأغوار الشمالية 23- 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 16، وفي البحر الميت 24 - 15، وفي خليج العقبة 24 - 15 درجة مئوية.