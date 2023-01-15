الأرصاد تتوقع هطول زخات متقطعة من المطر اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا بوجه عام ، قد تتحول الى غائمة أحيانا في شمال المملكة ، ويحتمل في ساعات الصباح في شمال المملكة هطول زخات متقطعة من المطر الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلا: الأجواء باردة في أغلب المناطق ،مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم الاحد :

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا للأمطار .

