الأحد 15-01-2023
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الأحد، 15-01-2023 06:06 ص

الأرصاد تتوقع هطول زخات متقطعة من المطر اليوم

مطر4


الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا بوجه عام ، قد تتحول الى غائمة أحيانا  في شمال المملكة ، ويحتمل في ساعات الصباح في شمال المملكة هطول زخات متقطعة من المطر الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق دائرة الارصاد الجوية. 

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ليلا:  الأجواء باردة في أغلب المناطق ،مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات ليوم الاحد  :
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية  في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
- خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا للأمطار .


 




 

 


 

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