الثلاثاء 01-12-2020
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الثلاثاء، 01-12-2020 12:29 م

الأرصاد تحدد موعد بدء المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية ، ان الأردن سيتأثر الثلاثاء والأربعاء بحالة عدم استقرار جوي ، معلنة عن عدة تحذيرات ابرزها توقع تشكل سيول في شرق المملكة.
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وفي التفاصيل ، بين مدير ادارة الأرصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب بأن الخرائط السطحية تشير  الى تمدد منخفض البحر الأحمر باتجاه المملكة مع ساعات مساء اليوم الثلاثاء يرافق ذلك اقتراب هواء بارد نسبياً في طبقات الجو العليا، مما يؤدي الى تشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي حسب ما يظهر في التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في ادارة الارصاد الجوية ، سوف يكون لها تأثير واضح على  الجزء الشرقي من المملكة بينما التأثير ضعيف على بقية المناطق .

وأضاف آل خطاب بأنه من المتوقع اليوم الثلاثاء لذا خلال ساعات النهار فقط ظهور لبعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة ولكن مع ساعات المساء والليل  تتزايد كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في المناطق الشرقية وأجزاء من جنوب شرق المملكة ، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط البرد ،وهناك  احتمال ضعيف خلال ساعات الليل أن تمتد الهطولات لاجزاء من المناطق الشمالية والوسطى في المملكة .

 




 

 


 

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