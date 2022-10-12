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الأربعاء، 12-10-2022 02:32 م

الأرصاد تحدد موعد بدء تأثير الأجواء الباردة على المملكة

غيوم


الوكيل الاخباري- 
يبدأ تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المملكة غداً الخميس ويستمر لغاية مساء السبت وفق مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب .

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وأضاف آل خطاب اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن الحرارة في المملكة ستنخفض 3 درجات دون معدلاتها الاعتيادية في مثل هذا الوقت من العام.


وتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى خلال منتصف النهار في العاصمة عمان والجبال العالية ما بين 21 - 25 بينما تنخفض ليلاً ما بين 11 - 14 درجة مئوية  وستكون الأجواء باردة في الصباح الباكر وساعات الليل .


ونوه أن يوجد احتمالية ضعيفة لتساقط زخات خفيفة من المطر صباح يوم السبت في أجزاء من وسط غرب المملكة.

 




 

 


 

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