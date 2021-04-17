الأرصاد تحدد موعد ذروة الكتلة الحارة

الوكيل الإخباري - صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد ارفد آل خطاب، أن الكتلة الهوائية الحارة والجافة اندفعت باتجاه المملكة اليوم السبت .

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ولفت آل خطاب، السبت ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الكتلة الحارة ينتهي تأثيرها يوم الثلاثاء، بحيث تشهد مختلف مناطق المملكة ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة.



وأضاف آل خطاب بأنه من المتوقع أن تبلغ هذه الكتلة الحارة ذروتها يوم الاثنين بحيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ما بين 33-35 درجة مئوية، وفي المرتفعات الجبلية ما بين 32-33، وفي مناطق البادية ما بين 35-37

وفي الأغوار والبحر الميت والعقبة مابين 40-42 درجة مئوية.



وزاد "من المتوقع أن تبدأ هذه الكتلة الهوائية الحارة بالانحسار عن المملكة يوم الثلاثاء".