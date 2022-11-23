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الأربعاء، 23-11-2022 04:53 م

الأرصاد تحذر الاردنيين من طقس الساعات القادمة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية خلال الساعات القادمة من خطر احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية ، وخطر تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في جنوب وشرق المملكة .

واشارت الادارة ان المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة ستتأثر مساء اليوم بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار حيث تسود أجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال في ساعات الليل لتساقط زخات من المطر في شرق وجنوب شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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